الحوثيون يعلنون مقتل وجرح 17 شخصا بنيران حرس الحدود السعودي في محافظة صعدة

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أفاد وكالة الأنباء اليمنية التابعة للحوثيين بأن 17 شخصا قتلوا وأصيبوا اليوم، بنيران حرس الحدود السعودي في محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن 17 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح بنيران حرس الحدود.

وصرح المصدر بأنه تم نقل المصابين إلى مستشفى رازح.

ولفت المصدر إلى أن معظم الجرحى في حالة خطيرة.

واستنكر المتحدث مقتل وإصابة العديد من الاشخاص التي جاءت رغم استمرار الهدنة المعلنة برعاية الأمم المتحدة.

المصدر: "سبأ"