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إثر أزمة قلبية.. إنقاذ حياة حاج ألماني بزراعة منظم لضربات القلب (فيديو)

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إثر أزمة قلبية.. إنقاذ حياة حاج ألماني بزراعة منظم لضربات القلب (فيديو)
إنقاذ حياة حاج ألماني بزراعة منظم لضربات القلب
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أنقذت الكوادر الطبية في مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية في السعودية حياة حاج ألماني إثر تعرضه لأزمة قلبية، وتم دعم قلبه بـ"الكبسولة القلبية" لتنظيم ضربات القلب.

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وأشارت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد، إلى أن المدينة الطبية بدأت في توفير الكبسولة القلبية خلال السنوات الأخيرة لعلاج حالات القلب التي تستدعي تركيبها، مبينة أن فريق القسطرة الكهربائية ونظم القلب في مركز القلب يقوم بزراعة منظم ضربات القلب، وهو عبارة عن كبسولة صغيرة دون كيابل أو أسلاك، تتم زراعتها في البطين الأيمن من خلال قسطرة قلبٍ تداخلية.

يذكر أن "الكبسولة القلبية" تعمل على تنظيم ضربات القلب وتفادي حدوث تباطؤ في ضربات القلب وتفادي حدوث توقف للقلب، وتعد تكلفة الكبسولة القلبية عالية، فيما تقدمها الصحة للمرضى من ضيوف الرحمن مجانا.

المصدر: واس

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