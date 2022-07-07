قرداحي: لا يوجد إنسان عاقل يصدق أن أزمة لبنان مع الخليج هي بسببي أنا

علق وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، بشأن أسباب استقالته على خلفية الأزمة مع بعض دول الخليج، إثر تصريحات سابقة له حول حرب اليمن.

وقال قرداحي في مقابلة تلفزيونية إن "هل من إنسان عاقل يصدق أن أزمة لبنان مع الخليج هي بسببي أنا"؟

واستطرد الوزير السابق: "أنا استقلت بسبب الضغوط الموجودة وخصوصا اللبنانيين الموجودين في دول الخليج".

وعن انفجار مرفأ بيروت، اعتبر قرداحي أن "هناك شيء يعرقل العدالة في تحقيق تفجير ​المرفأ​ ولن نصل إلى الحقيقة في المستقبل القريب".

لكنه أشار إلى أنه استبشر خيرا بـ"نواب التغيير كالنقيب ملحم خلف وإلياس جرادي وأرى فيهم دما جديدا والأهم أن يكونوا متحدين".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية