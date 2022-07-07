مصر.. الإعدام لمواطن بسبب 3 معتمرات

قضت محكمة مصرية بالإعدام شنقا للمتهم الثالث والرئيسي من المتهمين الستة في واقعة دس ما يقرب من 200 ألف قرص مخدر في حقائب 3 سيدات معتمرات بالشرقية وغرامة 500 ألف جنيه.

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تعود تفاصيل القضية ليوم 18 أبريل عام 2019، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الزقازيق، يفيد بورود بلاغ من 3 معتمرات يتهمون فيه عدد من الأشخاص بدس كمية كبيرة من الأقراص المخدرة لهن في حقائب سفرهن لتأدية فريضة العمرة بالمملكة العربية السعودية.

وتبين أن المتهمين قاموا بتأليف عصابة وكان غرضها تصدير المواد المخدرة محل الاتهام، وذلك بأن دسوا أقراص لعقار الكبتاجون المخدر في حقائب السيدات الثلاث المجني عليهن، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، إلى أن صدر الحكم بإعدام المتهم الرئيسي وبراءة 5 آخرين.

المصدر: اليوم السابع