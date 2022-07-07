 
مباشر

مصر.. الإعدام لمواطن بسبب 3 معتمرات

أخبار العالم العربي

مصر.. الإعدام لمواطن بسبب 3 معتمرات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tdqn

قضت محكمة مصرية بالإعدام شنقا للمتهم الثالث والرئيسي من المتهمين الستة في واقعة دس ما يقرب من 200 ألف قرص مخدر في حقائب 3 سيدات معتمرات بالشرقية وغرامة 500 ألف جنيه.

إقرأ المزيد
مصر.. ضبط أكثر من 5 ملايين قرص من عقار الكبتاغون المخدر
مصر.. ضبط أكثر من 5 ملايين قرص من عقار الكبتاغون المخدر

تعود تفاصيل القضية ليوم 18 أبريل عام 2019، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الزقازيق، يفيد بورود بلاغ من 3 معتمرات يتهمون فيه عدد من الأشخاص بدس كمية كبيرة من الأقراص المخدرة لهن في حقائب سفرهن لتأدية فريضة العمرة بالمملكة العربية السعودية.

وتبين أن المتهمين قاموا بتأليف عصابة وكان غرضها تصدير المواد المخدرة محل الاتهام، وذلك بأن دسوا أقراص لعقار الكبتاجون المخدر في حقائب السيدات الثلاث المجني عليهن، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، إلى أن صدر الحكم بإعدام المتهم الرئيسي وبراءة 5 آخرين.

المصدر: اليوم السابع

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تحت إشراف تبون..آلاف الجزائريين يشهدون ستينية الاستقلال بأضخم عرض عسكري منذ 33 عاما (فيديو)