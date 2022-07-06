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العراق.. حزب بارزاني ينفي إرساله أي رسالة إلى "قادة الإطار التنسيقي" بشأن منصب رئيس الحكومة

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العراق.. حزب بارزاني ينفي إرساله أي رسالة إلى
AFP SAFIN HAMED
زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق مسعود بارزاني - أرشيف
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نفى الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق الأربعاء، إرسال زعيم الحزب مسعود بارزاني أي رسالة إلى "قادة الإطار التنسيقي" بشأن منصب رئيس الحكومة.

وذكر في بيان صحفي: "نشرت بعض وسائل الإعلام خبرا مفاده أن الرئيس مسعود بارزاني بعث رسائل إلى قادة الإطار التنسيقي بشأن العملية السياسية واسم المرشح لمنصب رئيس وزراء الحكومة العراقية المقبلة".

وأضاف: "نعلن للرأي العام وجميع الأطراف أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة.. أن المهم لدى الرئيس بارزاني في العملية السياسية العراقية والحكومة المقبلة ليس اسم أي شخص وأي جهة بل تنفيذ الدستور وبرنامج الحكومة العراقية المقبلة، والذي يجب أن يستند على المبادئ الثلاثة المتمثلة في الشراكة والتوازن والتوافق".

المصدر: RT

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