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لقاء نادر.. رئيس الجزائر يجمع الرئيس الفلسطيني ورئيس حركة حماس (فيديو)

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لقاء نادر.. رئيس الجزائر يجمع الرئيس الفلسطيني ورئيس حركة حماس (فيديو)
عباس يلتقي هنية بوساطة تبون ـ (حركة حماس)
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أعلنت "حركة المقاومة الإسلامية" (حماس) أن لقاء ثلاثيا جمع الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون، والفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

ووصفت الحركة اللقاء بأنه "أخوي"، وأضافت في بيان أنه جاء على هامش احتفالات ذكرى استقلال الجزائر، دون تفاصيل إضافية.

وكانت الحركة قالت في وقت سابق إن هنية شارك، على رأس وفد من قيادة الحركة، في احتفالات الجزائر.

وقال إن المشاركة التي جاءت بدعوة من الرئيس الجزائري تعبر "عن عمق العلاقة بين الجزائر وفلسطين والشعبين الفلسطيني والجزائري، وتؤكد مدى اعتزاز المقاومة الفلسطينية بالدور الجزائري الداعم لفلسطين"، ومكانة حركة حماس لدى القيادة الجزائرية والشعب الجزائري".

المصدر: RT

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