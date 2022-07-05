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مصر.. التحقيق مع آية كمال بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

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مصر.. التحقيق مع آية كمال بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة
Gettyimages.ru
مصر
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كشف المحامي خالد علي، أن الجهات المختصة المصرية حققت مع الناشطة آية كمال بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة.

وقال علي في تدوينة على "فيسبوك" إن آية كمال قدمت اليوم للنيابة بمحضر مؤرخ بتاريخ الاثنين، ووجهت لها ثلاثة تهم الانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر نشطاء أن قوات الأمن المصرية  في محافظة الإسكندرية اعتقلت آية كمال فجر الأحد.

وكتبت الحقوقية والناشطة ماهينور المصري: ‏"آية كمال الدين اتقبض عليها من بيتها، واتعرضت على النيابة في إسكندرية".

وأضافت "آية أخدت إخلاء سبيل من حوالي سنة ونص بسبب وضعها الصحي لأنها مريضة ربو عنيف.. آية اتقبض عليها قبل كدة في 2013، في ما عرف بقضية بنات 7 الصبح، وفي أبريل 2020 في قضايا كورونا".

واختتمت بالقول: "سيبوا البنت العيانة في حالها".

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري + "تويتر"

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