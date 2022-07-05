مصر.. التحقيق مع آية كمال بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

كشف المحامي خالد علي، أن الجهات المختصة المصرية حققت مع الناشطة آية كمال بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة.

وقال علي في تدوينة على "فيسبوك" إن آية كمال قدمت اليوم للنيابة بمحضر مؤرخ بتاريخ الاثنين، ووجهت لها ثلاثة تهم الانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر نشطاء أن قوات الأمن المصرية في محافظة الإسكندرية اعتقلت آية كمال فجر الأحد.

وكتبت الحقوقية والناشطة ماهينور المصري: ‏"آية كمال الدين اتقبض عليها من بيتها، واتعرضت على النيابة في إسكندرية".

وأضافت "آية أخدت إخلاء سبيل من حوالي سنة ونص بسبب وضعها الصحي لأنها مريضة ربو عنيف.. آية اتقبض عليها قبل كدة في 2013، في ما عرف بقضية بنات 7 الصبح، وفي أبريل 2020 في قضايا كورونا".

واختتمت بالقول: "سيبوا البنت العيانة في حالها".

اية كمال الدين اتقبض عليها من بيتها و اتعرضت علي النيابة في اسكندرية ..

اية اخدت إخلاء سبيل من حوالي سنة و نص بسبب وضعها الصحي لأنها مريضة ربو عنيف .

اية اتقبض عليها قبل كدة في ٢٠١٣ فيما عرف بقضية بنات ٧ الصبح و في ابريل ٢٠٢٠ في قضايا الكورونا. سيبوا البنت العيانة في حالها pic.twitter.com/i48kWNAVQG — Mahienour El-Massry (@MahienourE) July 3, 2022

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري + "تويتر"