طائرة قطرية تصطدم بمنطاد قبيل هبوطها في البرازيل

مرت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية القطرية في ساو باولو قادمة من الدوحة بلحظة عصيبة، حيث اقترب منها منطاد قبيل هبوطها.

وطائرة الركاب من طراز بوينج B777 التابعة للخطوط الجوية القطرية، أقلعت من الدوحة، وقبيل هبوطها مطار جوارولوس في البرازيل، اصطدمت بمنطاد هوائي كبير.

Earlier today, a Boeing 777 of Qatar Airways (Reg. A7-BEV), avoided a small balloon while on final approach to Guarulhos Airport, in São Paulo, #Brazil. The jetliner was able to land without any problems. (Photo by Rafael Freitas.) pic.twitter.com/Hi4w4Z7Qou — The Latin American Aviation Historical Society (@The_LAAHS) July 4, 2022

قالت شركة الطيران إنها "على علم بحدث يتعلق بإحدى طائراتها يتضمن منطادًا بدون طيار قبل الهبوط في ساو باولو يوم الأحد 3 يوليو"، مضيفة: "هبطت الرحلة كالمعتاد وتم الحفاظ على هوامش السلامة في جميع الأوقات. قدم القبطان تقريرا بعد الرحلة التي يتم الآن التحقيق فيها من قبل السلطات البرازيلية".

والتقطت مجموعة من الصور للطائرة وهي بالقرب من المنطاد.

Qatar Airways Boeing 777-300 (A7-BEV, built 2018) was forced to make an evasive maneuver on final approach to Sao Paulo-Guarulhos Intl (SBGR), Brazil, when an unmanned hot air-balloon drifted into the approach path. Flight #QR779 from Doha landed safely. https://t.co/z0waOu7fuQpic.twitter.com/8nOtN163mV — JACDEC (@JacdecNew) July 3, 2022

المصدر: "الإندبندنت"