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طائرة إماراتية تحلق لمدة 14 ساعة رغم ثقب في أحد جوانبها (صور)

أخبار العالم العربي

طائرة إماراتية تحلق لمدة 14 ساعة رغم ثقب في أحد جوانبها (صور)
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حلقت طائرة إماراتية لمدة 14 ساعة من دبي وحتى بريسبان، أستراليا، على الرغم من وجود ثقب كبير في أحد جوانبها.

والطائرة من طراز إيرباص A380، حلقت لما يقرب من 14 ساعة، من المركز الرئيسي لطيران الإمارات في دبي، في 1 يوليو وهبطت ليلا، لكن الطيارين أبلغوا عن اكتشاف مفاجئ عندما وصلوا إلى هناك.

كما أفاد الركاب أنهم سمعوا دويا عاليا أثناء تحليقهم فوق المحيط في طريقهم إلى أستراليا.

لكن شركة الطيران قررت الاستمرار لمدة 13.5 ساعة أخرى، والاتصال بمراقبة الحركة الجوية في مطار بريسبان قبل وقت قصير من الهبوط للإبلاغ عن اشتباههم في تفجير إطار عند الإقلاع.

وعندما هبطوا بعد 13.5 ساعة في الهواء، صدمت خدمات الطوارئ بإيجاد ثقب كبير في جانب الجسم الانسيابي على الجانب الأيسر للطائرة.

كذلك اكتشف مفتشو الطائرة أيضا مسمارا مفصولا، لكن لم يعرف بعد ما إذا كان الحادثان مرتبطين أم لا.

المصدر: "الإندبندنت"

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