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مدن عربية تسجل أعلى 10 درجات حرارة في العالم

أخبار العالم العربي

مدن عربية تسجل أعلى 10 درجات حرارة في العالم
AFP
صورة تعبيية
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سجلت عدة مدن عربية، اليوم الثلاثاء، أعلى 10 درجات حرارة في العالم،، وفق ما رصده موقع "EldoradoWeather" المتخصص.

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وبحسب ما ذكر موقع "EldoradoWeather"، فقد بلغت درجة الحرارة 48.2 درجة مئوية في مدينة عين صالح الجزائرية، وهي أعلى درجة حرارة فوق الأرض، وتبعتها عدة مدن عربية من حيث الحرارة، على الشكل الآتي: "

- أدرار (الجزائر): 47.8 درجة مئوية.

- تيميمون (الجزائر): 47.6 درجة مئوية.

- الجهراء (الكويت): 47.4 درجة مئوية.

- الجولية - المنيعة حاليا ( الجزائر): 47.3 درجة مئوية.

- بني عباس (الجزائر): 47.2 درجة مئوية.

- الصليبية (الكويت): 47 درجة مئوية.

- العبدلي (الكويت): 46.8 درجة مئوية.

- عين التمر (العراق): 46.8 درجة مئوية.

- الوفرة (الكويت): 46.8 درجة مئوية".

-في حين بلغت الحرارة في مدينة أميدية (إيران)، 46.8 درجة مئوية.

المصدر: "EldoradoWeather"

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