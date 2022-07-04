المبعوث الأممي لن يزور "الصحراء" خلال وجوده في المغرب

أعلنت الأمم المتحدة أن المبعوث المكلف بملف "الصحراء" لن يزور تلك المنطقة المتنازع عليها، خلال زيارته إلى المغرب.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لملف "الصحراء" موجود في الرباط من أجل لقاء مسؤولين مغاربة.

وأوضح في مؤتمر صحفي في نيويورك، أن دي ميستورا قرر ألا يزور الصحراء خلال هذه الرحلة، "لكنه يأمل أن يقوم بذلك خلال الزيارات المقبلة للمنطقة".

وقال إن زيارات المبعوث الأممي تهدف إلى "تحقيق تقدم" في العملية السياسية المرتبطة بالصحراء.

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وكان دوجاريك قال يوم الجمعة الماضي أن دي ميستورا ينوي زيارة المنطقة المتنازع عليها، خلال رحلته هذه.

ولم يصدر أي توضيح حول سبب تخليه عن القيام بتلك الزيارة، لكن مصادر مقربة من الملف قالت إن السلطات المغربية سبق لها أن أعربت للمبعوث الأممي عن تحفظاتها حول زيارته المنطقة المتنازع عليها أثناء زيارة سابقة يناير الماضي. حسب وكالة "فرانس برس".

وتصنف الأمم المتحدة الصحراء، التي يدور حولها نزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، بين "الأقاليم غير المتمتّعة بالحكم الذاتي".

المصدر: "أ ف ب"