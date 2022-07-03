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وسائل إعلام: الخارجية الفلسطينية تكشف عن 5 مطالب ستقدمها لبايدن

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وسائل إعلام: الخارجية الفلسطينية تكشف عن 5 مطالب ستقدمها لبايدن
AFP JAAFAR ASHTIYEH
فلسطين - صورة تعبيرية
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القيادة الفلسطينية كشفت عن 5 مطالب ستقدمها للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته المزمعة للمنطقة.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية عن مسؤول في وزارة الخارجية الفلسطينية قوله: "المطلب الأهم هو استعادة الأفق السياسي بين فلسطين والحكومة الإسرائيلية.. الفلسطينيون هم الوحيدون الذين يريدون العودة للمفاوضات".

وأضاف: "المطلب الثاني هو فتح قنصلية أمريكية في القدس، والتي كانت بحكم الأمر الواقع البعثة الدبلوماسية الأمريكية للفلسطينيين، وتم إغلاق القنصلية من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب".

وأضاف: "يطالب الفلسطينيون بإزالة منظمة التحرير الفلسطينية من قائمة المنظمات الإرهابية وفتح بعثة دبلوماسية للمنظمة في واشنطن".

وتابع: "المطلب الرابع هو الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف التصعيد ضد الفلسطينيين".

وشدد المسؤول الفلسطيني على أن "المطلب الخامس، هو إعادة المساعدة المالية الأمريكية للسلطة الفلسطينية".

وحسب الصحيفة: "يريد الفلسطينيون أن يلتقي رئيس الوزراء الجديد يائير لابيد بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في أقرب وقت ممكن".

المصدر: "نوفوستي" + "جيروزاليم بوست"

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