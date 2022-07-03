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قيادة الإمارات تعزي الرئيس الإيراني بضحايا الزلزال

أخبار العالم العربي

قيادة الإمارات تعزي الرئيس الإيراني بضحايا الزلزال
Legion-Media
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بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وذلك إثر الزلزال الذي خلف 5 قتلى و44 مصابا في جنوب إيران أمس السبت.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن رئيس الدولة تمنى في برقيته الشفاء العاجل للمصابين، مضيفة أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعث برقية تعزية مماثلة إلى الزعيم الإيراني.

المصدر: "وام"

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