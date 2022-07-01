اليمن.. الحوثيون يعلنون فتح الطرقات في تعز

أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن أنها تعتزم فتح الطرقات في محافظة تعز من طرف واحد، فور عودة الوفد المفاوض إلى صنعاء.

وقال رئيس اللجنة العسكرية يحيى عبدالله الرزامي، إنه "في ظل عدم اهتمام الطرف الآخر فإننا عازمون بإذن الله على فتح الطرقات التي وردت في المبادرة الوطنية من طرف واحد فور عودتنا إلى العاصمة صنعاء".

ولفت إلى أن ذلك يأتي "في سياق الحرص الشديد على تخفيف معاناة أبناء تعز".

وأعرب الرزامي عن "أسفه الشديد للسلوك الذي ينتهجه وفد الطرف الآخر لعرقلة مسار المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة"، حسبما ذكرت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين.

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وخلال لقائه مع نائب ممثل الأمم المتحدة في عمان، قال الرزامي، إن غياب وفد الطرف الآخر حتى اللحظة يأتي ضمن سلسلة التعقيدات التي ينتهجها لعرقلة أي تقدم في مسار المناقشات وخاصة فيما يخص فتح الطرق في محافظة تعز.

ونقلت الوكالة عن الرزامي: "لم نعد نجد أي تفسير لكل هذه التعقيدات التي ينتهجها الطرف الآخر سوى عدم الجدية في تخفيف معاناة أبناء تعز خاصة بعد المبادرة التي قدمناها بكل مصداقية في سبيل ذلك".

المصدر: وكالة "سبأ"