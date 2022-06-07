المبعوث الأممي: مقترح "منقح" لفتح طرق تعز ومحافظات أخرى في اليمن

أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، تقديم مقترح جديد للحكومة اليمنية والحوثيين لإعادة فتح الطرق في محافظة تعز ومحافظات أخرى في اليمن.

وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان له، يوم الاثنين، إن "النقاشات استأنفت أمس في عمان بالأردن مع وفدي الطرفين بغية التوصل إلى اتفاق حول فتح طرق في تعز ومحافظات أخرى وفق أحكام اتفاق الهدنة".

وأضاف: "على ضوء النقاشات التي أجريت مع الطرفين، قدم اليوم المبعوث الخاص هانس غروندبرغ للحكومة اليمنية و"أنصار الله" مقترحا منقحا لإعادة فتح الطرق تدريجيا بما في ذلك آلية للتنفيذ وضمانات لسلامة المسافرين المدنيين".

وأوضح أن "المقترح المنقخ يدعو لإعادة فتح طرق، بما فيها خط رئيسي، مؤدية إلى تعز ومنها إضافة إلى طرق في محافظات أخرى بهدف رفع المعاناة عن المدنيين وتسهيل وصول السلع".

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وأشار إلى أن "المقترح يأخذ بعين الاعتبار مقترحات ومشاغل عبر عنها الطرفان، بالإضافة إلى ملاحظات قدمها المجتمع المدني اليمني".

ونقل البيان عن غروندبرغ قوله، إن "هذه هي الخطوة الأولى في جهودنا الجماعية لرفع القيود عن حرية حركة اليمنيين من نساء ورجال وأطفال داخل البلاد. وتقع على الطرفين المسؤولية الأخلاقية والسياسية للتعامل بشكل جاد وعاجل مع مقترح الأمم المتحدة وإعطاء الأولوية لمصالح المدنيين والتوصل إلى نتائج مباشرة وملموسة لسكان تعز والشعب اليمني ككل".

وأعرب المبعوث عن أمله في أن يحافظ المقترح "على الزخم المطلوب للمضي قدما في النقاشات حول ترتيبات أكثر استدامة ضمن عملية الأمم المتحدة متعددة المسارات".

المصدر: سبوتنيك