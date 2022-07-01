إعلامي مصري: تعليقات السلفيين على الرياضية بسنت حميدة "هوس يحتاج علاجا"

وجه الإعلامي المصري إبراهيم عيسى انتقادات حادة لممثلي التيارات السلفية التي تهاجم الرياضية بسنت حميدة، وقال "إنهم يحتاجون العلاج".

وحول تعليقات السلفيين على العدّءة المصرية التي فازت بالميدالية الذهبية لمنافسات 100 متر جري، في دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر، قال عيسى إن "هوس السلفيين وتعليقاتهم على فوز بسنت حميدة يستحق العلاج، والسلفيين لا ينظرون إلى المرأة إلا على أنها جسد".

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وفي تعليق عبر قناة "القاهرة والناس"، قال عيسى إن قراءته لتعليقات السلفيين على الزي الذي ترتديه حميدة في الدورة الرياضية، تشير إلى أنهم "لم يروا في بسنت حميدة إلا الشورت"، وأضاف أنهم "معاتيه وينظرون للحظة رياضة بشكل جنسي فقط".

وأضاف الإعلامي المصري أن "السلفيين والتيارات الاسلامية عالة على العلم والتكنولوجيا والتقدم الإنساني في العالم", وأنهم "مستهلكون للتكنولوجيا ولا يقدمون علوما تنفع الناس".

المصدر: "صدى البلد"