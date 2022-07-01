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السعودية.. رجل أمن يشهر مسدسه لإيقاف "مفحّط" (صور + فيديو)

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السعودية.. رجل أمن يشهر مسدسه لإيقاف
RT @Twitter
السعودية.. رجل أمن يشهر مسدسه لإيقاف مفحط بالقوة
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أظهر أحد رجال المرور في محافظة الدرعية في السعودية سرعة بديهة وحزما في التصرف، حيث أوقف شابا مارس "التفحيط" بسيارته.

وأشهر رجل الأمن مسدسه تجاه سائق السيارة لإجباره على التوقف حين حاول الهرب من الموقع.

ولقي الفيديو الذي أظهر سرعة حسم رجل المرور للموقف، إعجابا واسعا من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن إشادتهم برجل المرور وحسمه للموقف خلال ثوانٍ معدودة، حماية للسلامة العامة على الطرقات.

وفي السياق، أعلنت الإدارة العامة للمرور أن مرور منطقة الرياض ضبط قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يمارس التفحيط في محافظة الدرعية، معرضا سلامة الآخرين للخطر، وتمت إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقه.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، ومدير إدارة مرور الرياض المكلّف العميد محمد بن برجس الدوسري، لحظة تكريم رجل المرور الجندي عبد السلام الصنيتان، من منسوبي شعبة مرور محافظة الدرعية نظير جهوده وحسن تصرفه حيال الحادثة.

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية

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