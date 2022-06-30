مقتل مصري في الولايات المتحدة وناشطة مصرية تتهم الشرطة الأمريكية بالتقاعس

قتل المواطن المصري جابر بغدادي البالغ 64 عاما ومن مواليد الإسكندرية بإطلاق للنار في ولاية تشارلستون بساوث كارولينا الأمريكية الثلاثاء، فيما اتهمت ناشطة مصرية الشرطة هناك بالتقاعس.

وأفاد مراسل RT بأن الضحية تعرض للسطو المسلح من الدرجة الثانية أودت بحياته بعد إصابته بالصدر والرقبة، مشيرا إلى ان إمام المسجد أسرع بعد الحادثة في محاوله للتخفيف عنه.

وأشار المراسل إلى أن الشرطة توجهت إلى زاوية شارعي رادكليف وكينغ بعد تقارير متعددة عن إطلاق للنار.

وذكر المراسل أنه تم القبض على المتهم أنطوان لامونت سكوت ويواجه تهما بالقتل ومحاولة السطو المسلح والسطو من الدرجة الثانية وحيازة سلاح فتاك أثناء ارتكاب جريمة عنيفة.

ومن المتوقع أن يدفن الضحية في مصر بعد تشيع الجثمان إثر إنهاء الإجراءات الرسمية.

واستنكرت الناشطه جورجيت شرقاوي، أداء الشرطة الأمريكية التي لم ترى أن هناك تهديدا على المجتمع في الوقت الحالي بالرغم أنه كان حادث إطلاق نار مميت بوسط المدينة وازياد جرائم القتل لسهوله تداول السلاح، مما يهدد حياة المواطنين باستمرار وطالبت بسرعة القصاص من القاتل.

القاهرة - ناصر حاتم