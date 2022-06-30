السعودية.. نجاح زراعة كلية لطفل مصري رغم اختلاف فصيلة الدم

أعلنت وزارة الصحة السعودية يوم الخميس نجاح عملية لزراعة كلية من أب لابنه، ووصفت العملية بالنادرة نظرا لاختلاف فصيلة الدم بينهما.

وأجريت عملية زراعة الكلية في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.

وأوضحت الوزارة في تديونة على "تويتر" أن فريقا طبيا متخصصا في زراعة كلى الأطفال بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، نجح في إجراء عملية زراعة كلية لمقيم المصري الجنسية يدعى أمير الهواري لطفله يزن، رغم عدم تطابق فصيلة الدم بينهما.

وأضافت الوزارة أنه تم تشخيص يزن بالفشل الكلوي وعمره 6 سنوات، وأصبح يخضع للغسيل البريتوني، ثم الدموي، لمدة 4 سنوات.

وتابعت الوزارة، أن الظروف الصحية لوالدة الطفل، حالت دون قبولها كمتبرع له، وقرر الجهاز الطبي قبول تبرع الأب رغم عدم تطابق فصيلة الدم بينهما.

وخضع يزن لإجراءات طبية مكثفة للتخلص من الأجسام المضادة، كما خضع لبرنامج خاص لتثبيط المناعة، قبل إجراء العملية بأسبوع.

وأوضحت وزارة الصحة أنه عمليتي نقل وزراعة الكلية من الأب إلى طفله أجريت بنجاح وخرج الطفل ووالده بعد نجاح العمليتين، وهما بصحة جيدة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن تلك العملية تعد من العمليات النادرة للأطفال على مستوى الشرق الأوسط، وتسهم في تقليص عدد أطفال الفشل الكلوي في قائمة الانتظار للزراعة، كما تفتح المجال للتوسع في عمليات زراعة الأعضاء، رغم اختلاف فصائل الدم.

نجاح عملية نادرة بسبب اختلاف فصائل الدم، أب يتبرع بكليته إلى طفله بعد معاناة من الفشل الكلوي في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام. pic.twitter.com/KBIUqfNnqF — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) June 30, 2022

المصدر: RT + موقع "القاهرة 24" المصري