حقيقة اكتشاف "بحر عملاق" في باطن صحراء الأنبار العراقية!

علقت وزارة الموارد المائية العراقية على ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول "اكتشاف بحر عملاق" في باطن صحراء الأنبار سيؤدي إلى إنهاء مشكلة التصحر والجفاف في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان نشرته إن "مقطع الفيديو المتداول هو تصوير لعملية تطوير البئر وتنظيفه من الأطيان والترسبات وتأتي هذه العملية بعد إكمال حفر البئر وتبطينه".

وتابعت الوزارة: "لا نؤيد إطلاقا ما ذكر في الفيديو (المتداول) فهو يندرج تحت عنوان التضليل".

وتداول مستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مقطعا مصورا يظهر تدفق المياه من الأرض مع الإشارة إلى أنه يعود لـ"اكتشاف بحر عملاق في باطن صحراء الأنبار" سيؤدي إلى إنهاء "مشكلة التصحر والجفاف" في البلاد.

فيما ذكرت مواقع معنية بمتابعة وكشف الأخبرا المزيفة، أن الفيديو المتداول كان في السعودية، وأنه يعود لتنظيف بئر ماء ارتوازي في السعودية.

وجاء نشر المقطع في وقت يمر به العراق بأزمة جافة حادة مع تراجع معدلات هطول الأمطار، إلى أن بات العراق البلد "الخامس في العالم" الأكثر تأثرا بالتغير المناخي بحسب الأمم المتحدة.

المصدر: وكالات