 
مباشر
عاجل
بوتين: دعوة كييف لمواصلة العمليات القتالية يؤكد أن أوكرانيا أداة للغرب للوصول إلى هدفه

الأمم المتحدة تعلق على قرار سوريا الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة تعلق على قرار سوريا الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك
Legion-Media Lev Radin/Sipa USA
ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tbtc

علقت الأمم المتحدة على قرار الحكومة السورية الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي له، يوم الأربعاء، إن "موقفنا واضح. ونحن نعتمد على القرار المعني للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يؤكد على وحدة أراضي أوكرانيا".

إقرأ المزيد
سوريا تعترف باستقلال وسيادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين
سوريا تعترف باستقلال وسيادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين

وكانت الخارجية السورية قد أعلنت يوم الأربعاء 29 يونيو أن "الجمهورية العربية السورية قررت الاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا سترحب باعتراف الدول الأخرى بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا