مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي وحملة اعتقالات كبيرة في الضفة (فيديوهات + صور)

أفادت مراسلة RT، بمقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين فجر اليوم الأربعاء.

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وكشفت وسائل إعلام فلسطينية أن "الشاب محمد ماهر نافع مرعي (25 عاما) من جنين، استشهد خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، وجاء ذلك عقب اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية في مدينة جنين، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وجنود الاحتلال".

وأشارت شبكة "قدس" الإخبارية إلى أن "شابا آخر أصيب بالمواجهات التي اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال لعدة أحياء في جنين، وأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من المدينة، هما يحيى الجعفر وأحمد النبهان".

وأوضحت أن "قوات من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين، فجر اليوم، وسط اشتباكات مع المقاومين".

ونقلت عن مصادر محلية قولها "إن جنود الاحتلال اعتقلوا يحيى الجعفر وأحمد النبهان بعد مداهمة منزليهما".

وذكرت الشبكة الإخبارية أن "قوات الاحتلال اعتقلت في نابلس، ثلاثة من طلاب جامعة النجاح الوطنية، ونفذت حملة اعتقالات في بلدة سلواد شرق رام الله وفي مخيم العزة قرب بيت لحم، وبلدة عزون شرقي قلقيلية".

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، في "تويتر": "قوات الأمن تعتقل 13 مطلوبا أمنيا في مناطق مختلفة من يهودا والسامرة (الضفة الغربية) يشتبه في ضلوعهم بنشاطات إرهابية حيث عملت القوات في نابلس وفي قرى أخرى..خلال نشاط القوات في جنين تم اعتقال مطلوبين أمنيين، كما أطلقت القوات النار نحو مشتبه فيهم ألقوا عبوات ناسفة نحوها".

وتابع أدرعي: "في مخيم العزة اعتقلت القوات مطلوبا يشتبه في ضلوعه بأنشطة إرهابية وصادرت وسائل قتالية..لقد قام عدد من المشتبه فيهم بالقاء الحجارة نحو القوات التي ردت مستخدمة وسائل لتفريق المظاهرات ورصاص من نوع روغر..في سلواد اعتقلت القوات 6 مطلوبين أمنيين وضبطت عددا من الوسائل القتالية".

في مخيم العزة اعتقلت القوات مطلوبًا يشتبه في ضلوعه بأنشطة إرهابية وصادرت وسائل قتالية. لقد قام عدد من المشتبه فيهم بالقاء الحجارة نحو القوات التي ردت مستخدمة وسائل لتفريق المظاهرات ورصاص من نوع روغر.



في سلواد اعتقلت القوات ستة مطلوبين أمنيين وضبطت عددًا من الوسائل القتالية pic.twitter.com/7Aywj5Gg8R — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 29, 2022

في حين كتب أدرعي في "تويتر"، أمس الثلاثاء: "قوات جيش الدفاع، والشاباك، وحرس الحدود، تعتقل عشرة مطلوبين أمنيين في مناطق مختلفة من يهودا والسامرة (الضفة الغربية) يشتبه في ضلوعهم بنشاطات إرهابية حيث عملت القوات في قرى حلحول ودوحة وسيلة الحارثية وكفر الديك وأبو ديس واليامون".

وأضاف: "خلال نشاط القوات في مدينة الخليل، تم اعتقال ثلاثة مطلوبين أمنيين يشتبه في ضلوعهم بأنشطة إرهابية كما عثرت القوات على بندقيتيْ صيد ووسائل قتالية أخرى..خلال النشاط قام عدد من المشتبه فيهم بالقاء الحجارة نحو القوات التي ردت مستخدمة وسائل لتفريق المظاهرات"، متابعا: "خلال نشاط القوات في قرية جبع في منطقة جنين، تم اعتقال مطلوبين أمنيين يشتبه في ضلوعهما بأنشطة إرهابية حيث أطلقت القوات النار نحو عدد من المشتبه فيهم الذين القوا عبوات ناسفة نحوها..كما سمعت أصوات إطلاق نار في المحيط".

خلال نشاط القوات في مدينة الخليل تم اعتقال ثلاثة مطلوبين أمنيين يشتبه في ضلوعهم بأنشطة إرهابية كما عثرت القوات على بندقيتيْ صيد ووسائل قتالية أخرى. خلال النشاط قام عدد من المشتبه فيهم بالقاء الحجارة نحو القوات التي ردت مستخدمة وسائل لتفريق المظاهرات. pic.twitter.com/IMKKg60xTD — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 28, 2022

المصدر: RT + معا + شبكة "قدس"