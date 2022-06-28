الحكومة الإسرائيلية غاضبة من فيديو "القسام" حول الأسير الإسرائيلي

علق مكتب رئاسة مجلس الوزراء الإسرائيلية على الفيديو الذي نشرته "كتائب القسام" لأحد الأسرى الإسرائيليين لديها، قائلا إن "حماس تنتهك القانون الدولي باحتجازها لمواطنين معاقين عقليا".

وجاء في بيان رئاسة الحكومة: "حماس تحتجز مواطنين إسرائيليين معاقين عقليا وهما مريضان ويعانيان في انتهاك كامل للقانون الدولي، إن توزيع مقطع فيديو لشخص مريض أمر بغيض ومحزن"، محملة حماس المسؤولية عن "الحالة الطبية للمدنيين الأسرى".

وأشار البيان إلى أن "حماس تحتجز جثتي جنديين إسرائيليين، حضر جودين وأورون شاؤول، في انتهاك للقانون الدولي"، مشددا على أن "هشام السعيد ليس جنديا ولكنه مدني إسرائيلي معاق عقليا سبق أن عبر الحدود إلى قطاع غزة عدة مرات".

وأضاف: "حماس هي التي تؤخر أي فرصة للتوصل إلى اتفاق. تثبت تصرفات حماس أنها منظمة إرهابية ساخرة ومستهجنة، وستواصل دولة إسرائيل جهودها المستمرة والمسؤولة والحازمة لإعادة الأسرى والمفقودين إلى ديارهم".

المصدر: RT