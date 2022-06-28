مصر.. الحكم بإعدام 9 من قيادات الإخوان المسلمين

قضت محكمة مصرية بإعدام القيادي بجماعة الإخوان يحيى موسى و9 آخرين من أصل 215 شخصا لاتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها.

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وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة، التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

وأسندت جهات التحقيق للمتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع في قتل آخرين، من رجال الشرطة والمواطنين، والتجمهر والتخريب واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء أعمالهم، وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون وإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات.

وفي وقت سابق، أصدرت الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بمجمع محاكم طرة، الحكم على 5 متهمين من بينهم 4 محبوسون بـ خلية كتائب الفرقان، التي أسست بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي.

وعاقبت المحكمة عبد الله عامر بالسجن المؤبد، ومحمد أحمد مصطفى بالسجن 10 سنوات، ومحمد محمود ممدوح 10 سنوات، وأحمد محمد توفيق بالسجن 5 سنوات، ومحمد أحمد عزب بالسجن 15 سنة.

المصدر: القاهرة 24