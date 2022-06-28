العراق.. طالب مفصول من الدراسة يقتل أستاذين جامعيين في أربيل

أعلن أوميد خوشناو محافظ أربيل شمالي العراق، اليوم الثلاثاء، مقتل عميد كلية القانون في جامعة صلاح الدين وأستاذ في كلية الهندسة على يد طالب مفصول من الدراسة.

وقال خوشناو خلال مؤتمر صحفي إن "عميد كلية القانون في جامعة صلاح الدين كاوان اسماعيل، توفي متأثرا بجراحه بعد تعرضه لهجوم بسلاح ناري".

وأضاف، أن "الهجوم أسفر أيضا عن مقتل أستاذ في كلية الهندسة".

وأشار إلى أن "المتهم بتنفيذ الجريمة كان طالبا في جامعة سوران وفصل منها سابقا".



المصدر: RT