الأردن.. إطلاق صفارات الإنذار في العقبة بعد حادثة تسرب الغاز السام

دوت صافرات الإنذار في العقبة؛ بعد حادثة تسرّب غاز سام من صهريج في العقبة، لتنبيه مواطني المدينة وطالبتهم بإغلاق جميع النوافذ والأبواب.



أطلقت الشرطة الأردنية تحذيرا عاجلا لمواطني العقبة بضرورة إغلاق النوافذ وعدم الخروج من المنازل، وذلك بعد ارتفاع أعداد ضحايا تسرب الغاز السام في ميناء العقبة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن "المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات" دعا الساكنين في العقبة إلى "عدم التجمهر أمام المستشفيات تسهيلا لعمل كوادر الإسعاف للتعامل مع حالة تسرب الغاز السام، في ميناء العقبة".

وأكد المركز أن على توافر مادة الأكسجين في المستشفيات مع تعزيزها بكوادر كافية.

وكان الأمن العام في المملكة أعلن ارتفاع ضحايا حادثة التسرب إلى 10 وفيات و251 إصابة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون لغاية هذه اللحظة مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة.

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية