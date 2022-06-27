السيسي يزور سلطنة عمان والبحرين

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ اليوم زيارة تشمل سلطنة عمان ومملكة البحرين يبحث خلالها سبل توطيد العلاقات المصرية الخليجية.

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وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، بأن "الرئيس المصري سيبحث خلال الجولة، مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع مصر مع سلطنة عمان فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها".

من جانبه، أعلن الديوان الملكي في البحرين أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، سيستقبل الرئيس المصري والوفد المرافق لدى وصوله إلى البلاد يوم غد الثلاثاء، في زيارة لمملكة البحرين لمناقشة العلاقات بالإضافة إلى آخر التطورات والمستجدات الراهنة على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.

المصدر: RT