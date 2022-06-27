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مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 بحادث مروع في مصر (صور)

أخبار العالم العربي

مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 بحادث مروع في مصر (صور)
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لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون إثر حادث تصادم بين حافلة وسيارة نقل بطريق خدمات المصانع اتجاه طريق السخنة بالقاهرة الجديدة.

مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 بحادث مروع في مصر (صور)

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية "على الفور تم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات".

وجاءت البداية بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الخدمات بالقاهرة الجديدة بوقوع حادث مروري، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 بحادث مروع في مصر (صور)

وتبين وقوع "حادث تصادم سيارة نقل وأتوبيس، مما أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين وتم نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلى لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

المصدر: اليوم السابع

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