الحوثيون: من غير المتوقع أي تمديد قادم للهدنة

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن أنها لا تتوقع أي تمديد قادم للهدنة المعلنة من الأمم المتحدة بين الجماعة والتحالف العربي.

وقال نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء التابعة للحوثيين حسين العزي في تغريدة عبر "تويتر": "30 ألف مواطن يطلبون حجز مقاعد ومازال التحالف يعيق رحلات محدودة جدا ويرفض فتح طرق تقلل المسافة من 5 ساعات إلى 30 دقيقة".

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وأضاف: "الحقيقة أن كل حامل سلاح في اليمن بات اليوم على يقين بأن دول الخليج ومعها الغرب يتعمدون إذلال وإهانة اليمن وهذا لاشك مستفز ومكلف للغاية لذلك من غير المتوقع أي تمديد قادم" للهدنة.







المصدر: RT