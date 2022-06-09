اليمن.. اتهامات جديدة متبادلة بخرق الهدنة الأممية

تبادلت قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وجماعة "أنصار الله" الحوثية، الاتهامات بارتكاب عشرات الخروقات للهدنة المعلنة من قبل الأمم المتحدة.

وقالت وكالة "سبأ" الحكومية في بيان، إن الجيش أحصى 170 خرقا للهدنة الأممية خلال يومي الأثنين والثلاثاء من قبل الحوثيين، في جبهات القتال بمحافظات مارب وحجة والحديدة وتعز والضالع.

وحسب الوكالة، تنوّعت الخروقات بين محاولات تسلل، وإطلاق نار مباشر بالأسلحة الثقيلة والمتوسّطة، واستحداث مواقع وشق طرقات ونشر عيارات ومدفعية، إضافة إلى استقدام تعزيزات بشرية وعتاد قتالي بينها دبابات، وكذا نشر طيران مسيّر في مختلف الجبهات.

في المقابل ذكرت وكالة "المسيرة" التابعة للحوثيين، إن قوات تابعة للحكومة ارتكبت 112 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية في محافظة الحديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

المصدر: وكالات يمنية