 
مباشر
عاجل
هزة أرضية قوية تضرب وهران الجزائرية

هزة أرضية قوية تضرب وهران الجزائرية

أخبار العالم العربي

هزة أرضية قوية تضرب وهران الجزائرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tb48

ضربت هزة أرضية بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ولاية وهران الجزائرية، التي تستضيف دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وقال مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في الجزائر "craag" إنه "في حدود الساعة 17:20 (حسب التوقيت المحلي) تم تسجيل هزة أرضية بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر بولاية وهران غرب البلاد.

إقرأ المزيد
الرئيس الجزائري يستقبل أمير قطر بمطار وهران
الرئيس الجزائري يستقبل أمير قطر بمطار وهران

وأضاف أن "مركز الهزة حدد على بعد 12 كلم شمال قديل في الولاية.

وتستضيف وهران فعاليات النسخة الـ19 من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط "وهران 2022".

 

المصدر: "الشروق" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا