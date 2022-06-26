هزة أرضية قوية تضرب وهران الجزائرية

ضربت هزة أرضية بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ولاية وهران الجزائرية، التي تستضيف دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وقال مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في الجزائر "craag" إنه "في حدود الساعة 17:20 (حسب التوقيت المحلي) تم تسجيل هزة أرضية بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر بولاية وهران غرب البلاد.

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وأضاف أن "مركز الهزة حدد على بعد 12 كلم شمال قديل في الولاية.

وتستضيف وهران فعاليات النسخة الـ19 من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط "وهران 2022".

المصدر: "الشروق" + RT