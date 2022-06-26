محمود عباس يتوجه إلى الأردن للقاء الملك عبد الله الثاني

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الرئيس محمود عباس سيتوجه اليوم الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمان، للقاء العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بناء على دعوة الأخير.

وأوضحت "وفا" أنه "خلال اللقاء، سيجري بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، واستمرار التنسيق المشترك بين القيادتين الفلسطينية والأردنية في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأشارت إلى أنه يرافق محمود عباس في زيارته، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، ومدير جهاز المخابرات العامة، اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي، مجدي الخالدي.

المصدر: "وفا"