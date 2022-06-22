السعودية والأردن في بيان مشترك: على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم بالقدس ومقدساتها

في أعقاب زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى عمان، أصدرت الأردن والسعودية بيانا مشتركا بشأن قضايا وملفات دولية مختلفة، بينها القضية الفلسطينية.

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وفي هذا الصدد، أكد الجانبان في بيانهما "ضرورة انطلاق جهد دولي جدي وفاعل لإيجاد أفق سياسي حقيقي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وشددا على "ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، واحترام دور دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية بصفتها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف الذي يشكل بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين".

وبينت المملكة العربية السعودية "أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس في حماية المقدسات والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية".

المصدر: RT + "خبرني"