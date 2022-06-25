قيادي بالنهضة التونسية: نقل رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي إلى العناية المركزة

قال المحامي والقيادي السابق في حركة "النهضة" التونسية، سمير ديلو، إن رئيس الوزراء التونسي الأسبق حمادي الجبالي نقل بشكل عاجل إلى قسم العناية المركزة "الإنعاش" بمستشفى الحبيب ثامر.

كما أكد ديلو في تدوينه على "فيسبوك" أن الجبالي رفض تسلم الأدوية التي جلبتها عائلته إلى مقرّ احتجازه.

ويذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة للارهاب بتونس، كانت قد أذنت عشية يوم الخميس لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب ببوشوشة بالاحتفاظ بالجبالي على ذمة التحقيق في شبهات "غسيل أموال عبر جمعية خيرية".

المصدر: "موازييك"