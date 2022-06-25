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بن سلمان يستقبل الكاظمي لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي (صور)

أخبار العالم العربي

بن سلمان يستقبل الكاظمي لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي (صور)
Gettyimages.ru
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بأن الكاظمي وصل جدة مساء السبت.

وأضافت أن "الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع كان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي"، حيث أعرب عن ترحيبه به وبمرافقيه في السعودية.

وتابعت أن وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي كان في الاستقبال أيضا.

بن سلمان يستقبل الكاظمي لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي (صور)
بن سلمان يستقبل الكاظمي لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي (صور)
بن سلمان يستقبل الكاظمي لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي (صور)
بن سلمان يستقبل الكاظمي لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي (صور)

المصدر: "واس" 

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