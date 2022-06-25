رغم ارتفاع مقاعد تحالفه.. الحكيم يجدد موقفه بعدم المشاركة في الحكومة العراقية الجديدة

جدد رئيس تحالف "قوى الدولة الوطنية" عمار الحكيم، اليوم السبت، موقفه بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة، رغم ارتفاع عدد مقاعده النيابية.

وقال الحكيم في بيان صحفي: "نجدد تأكيدنا بعدم المشاركة في الحكومة القادمة، واستمرارنا بالدور الوطني في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين والضغط باتجاه تشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على تقديم الخدمات وتجسير العلاقة بين الجمهور من جهة والنظام السياسي والعملية السياسية من جهة أخرى".

ودعا الحكيم جماهير حزبه (تيار الحكمة) إلى "الحضور الميداني وتبيان طبيعة مشروع الحكمة الوطني الإندكاك مع الناس والجمهور".

ومع انسحاب التيار الصدري من مجلس النواب، ارتفعت مقاعد تحالف "قوى الدولة الوطنية" بزعامة عمار الحكيم إلى 12 مقعدا.

المصدر: RT