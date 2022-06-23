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64 نائبا جديدا في البرلمان العراق يؤدون اليمين الدستورية بدلا عن نواب الكتلة الصدرية

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64 نائبا جديدا في البرلمان العراق يؤدون اليمين الدستورية بدلا عن نواب الكتلة الصدرية
AFP
مجلس النواب العراقي "البرلمان" - أرشيف
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أفاد مراسل RT في العراق، الخميس، أن 64 نائبا جديدا في مجلس النواب أدوا اليمين الدستورية بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وذكر مراسلنا، أن 64 نائبا جديدا باشروا مهامهم اليوم بدلا عن نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا قبل أيام وعددهم 73 نائبا.

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وأضاف، أن الإطار التنسيقي المنافس الأبرز للصدر، حصد على العدد الأكبر من المقاعد يليه تحالف قوى الدولة.

وقبل أيام قدم نواب الكتلة الصدرية التابعين لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، استقالاتهم من مجلس النواب العراقي بأمر من زعيمهم الصدر.

المصدر: RT

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