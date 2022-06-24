الداخلية اللبنانية توجه بمنع أي تجمعات تروج "للشذوذ الجنسي"

وجهت وزارة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بمنع "تجمعات تهدف الى الترويج للشذوذ الجنسي" في البلاد، وذلك بعد دعوات لأنشطة خاصة بما يعرف بـ "مجتمع الميم".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن وزير الداخلية بسام مولوي وجه كتابا بذلك الخصوص إلى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام.

وقالت الوكالة إن ذلك جاء "بعد تلقي الوزارة اتصالات من المراجع الدينية الرافضة لانتشار هذه الظاهرة".

وحسب الكتاب الذي نشرت وسائل إعلام لبنانية نسخة منه، يقول مولوي للقوى الأمنية "يُطلب إليكم فورا اتخاذ التدابير اللازمة لمنع إقامة أي احتفال أو لقاء أو تجمع يهدف إلى الترويج لمجتمع الميم".

ويشير مولوي في كتابه إلى أن ذلك يأتي "بعد انتشار دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لإقامة حفلات وأمسيات للترويج للشذوذ الجنسي في لبنان، وبعد أن تلقت هذه الوزارة اتصالات من المراجع الدينية الرافضة لانتشار هذه الظاهرة".

ويضيف الوزير أنه "لا يمكن التذرع بالحرية الشخصية، للتعبير عن هذه النشاطات وإساءة استخدامها"، ورأى أن "الأمر مخالف للعادات والتقاليد في مجتمعنا ويتناقض مع مبادئ الأديان السماوية".

المصدر: وسائل إعلام لبنانية