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"ادخل واجلس على الكرسي!".. ترجمة كاملة لنص ورقة التعليمات المقدمة لبايدن

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تضمنت الورقة التي كانت بيد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اجتماع حول طاقة الرياح، عبارات مثل ادخل القاعة، اجلس على مقعدك، تحدث مع فلانة، انتبه هي تشارك عبر الفيديو.

  

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ويقول نص ورقة "التعليمات" التي حددت لبادين تفصيل ماذا يفعل وماذا يقول ومع من يتحدث:

ادخل قاعة روزفلت ووجه التحية للمشاركين في الاجتماع!

اجلس على مقعدك!

تدخل الصحافة.

ادل بتصريح قصير (دقيقتين)!

الصحافة تغادر.

اطرح سؤالا على ليز شولر، (رئيسة اتحاد العمال)!

ملاحظة: ليز تشارك افتراضيا.

 وجه الشكر للمشاركين.

غادر الاجتماع!

المصدر: RT

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