"ادخل واجلس على الكرسي!".. ترجمة كاملة لنص ورقة التعليمات المقدمة لبايدن

تضمنت الورقة التي كانت بيد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اجتماع حول طاقة الرياح، عبارات مثل ادخل القاعة، اجلس على مقعدك، تحدث مع فلانة، انتبه هي تشارك عبر الفيديو.

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ويقول نص ورقة "التعليمات" التي حددت لبادين تفصيل ماذا يفعل وماذا يقول ومع من يتحدث:

ادخل قاعة روزفلت ووجه التحية للمشاركين في الاجتماع! اجلس على مقعدك! تدخل الصحافة. ادل بتصريح قصير (دقيقتين)! الصحافة تغادر. اطرح سؤالا على ليز شولر، (رئيسة اتحاد العمال)! ملاحظة: ليز تشارك افتراضيا. وجه الشكر للمشاركين. غادر الاجتماع!

المصدر: RT