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البحرين.. حبس متهمين نشرا مقطع فيديو "يخل بالآداب العامة"

أخبار العالم العربي

البحرين.. حبس متهمين نشرا مقطع فيديو
AP Jon Gambrell
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صرح رئيس نيابة محافظة العاصمة بالبحرين بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة انتشار مقطع فيديو تظهر خلاله فتاة خليجية في وضع مخل بالآداب العامة.

وأشار رئيس نيابة محافظة العاصمة إلى أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها فور ورود البلاغ، حيث استجوبت المتهمة التي نشرت المقطع المصور، والتي أقرت بصحته وبقيامها بنشره.

وبين أن النيابة أمرت بإحالتها ومتهم آخر إلى المحكمة الصغرى الجنائية عن تهم إساءة استعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية، والإتيان بفعل مخل بالحياء، والاستيراد بقصد الاستغلال لأغراض مخلة بالآداب العامة.

المصدر: صحيفة "البلاد" البحرينية

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