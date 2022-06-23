شاهد صور مروحية الوزراء الليبيين المتضررة

تمكن مراسل RT من الحصول على أول صور التقطت للمروحية الليبية التي تعرضت في وقت سابق اليوم، لحادث حين كانت تقل على متنها عددا من وزراء حكومة عبد الحميد الدبيبة.

ووفق ما نقله مراسل RT عن مصادر ليبية مسؤولة، لم يتم تسجيل إصابات بالغة جراء حادثة المروحية التي كانت تقل وزراء في حكومة الدبيبة.

كما نفى "موقع "عين ليبيا" الإخباري نقلا عن مصادره، الأنباء المتداولة حول تحطم مروحية تقل وزراء في الحكومة خلال إقلاعها من مدينة جادو، موضحا أن ما حدث هو خلل فني في الطائرة أثناء إقلاعها.

وكان وسائل إعلام ليبية قد أعلنت في وقت سابق عن سقوط طائرة مروحية أثناء إقلاعها من جادو، "كانت تقل على متنها عددا من وزراء حكومة الدبيبة، من بينهم خالد مازن ومحمد الحويج".

ناصر حاتم

المصدر: RT