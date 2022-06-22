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ولي العهد السعودي يغادر أنقرة (فيديو)

أخبار العالم العربي

ولي العهد السعودي يغادر أنقرة (فيديو)
AP
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غادر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، العاصمة التركية أنقرة، وكان في مقدمة مودعيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكان بن سلمان وصل قبل ظهر اليوم إلى أنقرة آتيا من الأردن، حيث أجرى مباحثات مع أردوغان، تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون والسبل الكفيلة بتطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: "واس"

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