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تونس.. دعوات للانسحاب من مناورات "الأسد الإفريقي"

أخبار العالم العربي

تونس.. دعوات للانسحاب من مناورات
AP
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دعا الحزب الجمهوري إلى انسحاب تونس فورا من مناورات "الأسد الإفريقي 2022"، الجارية في المغرب بقيادة الولايات المتحدة ومشاركة الجيش الإسرائيلي.

وأدان الحزب في بيان بشدة "انخراط منظومة 25 جويلية، في مسار التطبيع على أكثر من صعيد"، محملا "رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن انتهاج سياسة تضرب في العمق الثوابت الوطنية للشعب التونسي ودولته المنحازة إلى قضايا التحرر الفلسطيني والانعتاق من نير الاحتلال".

ويشارك الجيش التونسي للمرة الثانية على التوالي في التمرينات العسكرية "الأسد الإفريقي 22"، التي انطلقت في كل من المغرب وغانا والسنغال، بالتعاون مع القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم).

المصدر: "الخبر"

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