أول مشاركة إسرائيلية في مناورات عسكرية في المغرب

ذكرت وكالة "فرانس برس" أن إسرائيل تشارك لأول مرة في تدريبات "الأسد الإفريقي 2022" التي انطلقت أمس في المغرب، بالتعاون مع الولايات المتحدة.

وتحتضن تلك المناورات مدينة القنيطرة، شمال الرباط، بالإضافة إلى عدة مواقع في الجنوب بينها منطقة المحبس عند الحدود مع الجزائر.

وإلى جانب المغرب وإسرائيل، تشارك تونس أيضا في التدريبات التي تُعد الأوسع من نوعها في القارة الإفريقية، وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

إقرأ المزيد

ومن المقرر أن يقام جزء من التدريبات في تونس، والسنغال، وغانا، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن القيادة العسكرية الأميركية لإفريقيا (أفريكوم).

وكانت الوكالة ذكرت أن أكثر من 7 آلاف جندي يشاركون في التدريبات، ينتمون لـ 10 بلدان، بينها البرازيل وتشاد وفرنسا والمملكة المتحدة، ويحضرها مراقبون من حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومن 15 "بلدا شريكا".

ويتضمن برنامج "الأسد الإفريقي 2022" مناورات عسكرية برية وجوية وبحرية، وتمارين للتطهير البيولوجي والإشعاعي والنووي والكيميائي.

المصدر: "أ ف ب"