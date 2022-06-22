مصر.. الداعية مبروك عطية يتوقف عن الظهور

أعلن الداعية المصري مبروك عطية، تعليق حساباته وظهوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على خلفية الهجوم الشديد الذي تعرض له بسبب تصريحاته عن وجوب ارتداء الحجاب.

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وقال عطية في بث مباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بكل هدوء أقدم هذا اللقاء الأخير.. وقد سميته لهذا وجبت الإجازة وقد أعود وقد لا أعود.

وأضاف عميد كلية الدراسات الإسلامية السابق: بنعلم الطلبة في الجامعات إن من أخطاء البحث العلمي هو النقل عن مصدر وسيط.. وذلك بسبب توفر المرجع الأصلي.

وتابع عطية: الفيديو كان واضح ودعوت لنيرة 9 مرات وفي سري 90 مرة، ودعوت لها بقاض ينفذ حكما عاجلا.. ولم أقل إن البنت كانت محجبة أو نازلة بشعرها.. ولم أبرر القتل باسم الحجاب.

واختتم مبروك عطية: لما تقول سلمت الموضوع لواحد يبقي فيه واخد واتنين وتلاتة.. إنما لما تقول سلمته للواحد يبقى مفيش غيره.. واختتم حديثه بالصلاة على النبي.

وفي وقت سابق، قال عطية: المرأة والفتاة، تتحجب عشان تعيش، وتلبس واسع عشان متغريش، وغض البص للرجال المحترمة، لو حياتك غالية عليكي اخرجي من بيتك قُفة، لا متفصلة ولا بنطلون ولا شعر على الخدود، عشان وقتها هيشوفك اللي ريقة بيجري ويقتلك.

المصدر: القاهرة 24