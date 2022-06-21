رئيسة المركز المصري لحقوق الإنسان تدين تصريحات مبروك عطية عن واقعة ذبح طالبة المنصورة

استنكرت رئيسة المركز المصري لحقوق الإنسان نهاد أبو القمصان، تصريحات الشيخ مبروك عطية عن واقعة ذبح طالبة المنصورة، التي قال فيها "عاوزة تحافظي على نفسك البسي قفة وأنت خارجة".

وقالت المحامية إنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الشيخ عطية، "لأن ما قاله يمثل امتدادا لسلسلة آراء عدوانية".

وتوجهت إلى عطية قائلة: "روح أفغانستان عند طالبان البس قفة، إنما عندنا القانون يحمي البنات، وتصريحاته تطلع الرجال المصريين وحوش"، مشيرة إلى أن "هذا الفيديو تحريضي ومهين للدولة المصرية والرجال المصريين، لأنه يشير إلى أن البلد ليس بها قانون، ومصر بها شرطة وقضاء وقانون يحاسب المخطئ".



ورأت أن "هذه التصريحات توحي بأن هذا هو المحيط الذي تعيش فيه المصريات، كما أنها تمثل جريمة تعطل الدستور والقانون وتحرض على العنف".



وعن قتل الطالبة نيرة أشرف، قالت إن القدرة على منع الجريمة أمر صعب، مضيفة: "أنتِ لو لازقة في البنت مش هتقدري تمنعي ده.. فالجريمة تحدث في جزء أقل من الثانية".

المصدر: "الوفد"