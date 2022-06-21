الإمارات تعلن موعد رفع الأعلام في الدولة مع انتهاء فترة الحداد الرسمي على الشيخ خليفة بن زايد

أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم رفع أعلام الدولة غدا الأربعاء، بعد انتهاء فترة الحداد الرسمي على الرئيس الإماراتي الراحل، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

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وأوضحت وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات أن "فترة الحداد الرسمي على فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تنتهي مع نهاية اليوم الموافق 21 من شهر يونيو الجاري، على أن ترفع الأعلام يوم غد الأربعاء الموافق 22 من شهر يونيو الجاري الساعة التاسعة صباحا".

وفي شهر مايو الماضي، أعلن المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات عن انتخاب الشيخ محمد بن زايد، الذي كان يشغل منصب ولي عهد أبوظبي، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلفا لأخيه الراحل الشيخ خليفة بن زايد.

وفي 13 مايو الماضي، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وفاة رئيس الدولة خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، عن عمر ناهز 73 عاما، تدرج خلالها بالمناصب القيادية للدولة حتى تولى رئاسة البلاد في العام 2004.

المصدر: "وام"