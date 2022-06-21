وزارة الصحة المصرية: جميع مستشفيات العزل لمرضى كورونا في البلاد عادت إلى العمل بشكل طبيعي

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور حسام عبد الغفار، أن جميع مستشفيات العزل لمرضى كورونا بالقاهرة والمحافظات عادت للعمل بشكل طبيعي في تقديم خدمتها إلى المواطنين.

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ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن عبد الغفار إشارته إلى وجود "أقسام بالمستشفيات لعزل حالات كورونا التي تحتاج لدخول ولكن لم يعد هناك مستشفى عزل خاصة بعلاج كورونا فقط"، لافتا في هذا السياق إلى أن "دخول المرضى للأقسام المخصصة للعزل صفر تقريبا في عدد كبير من المستشفيات".

وفي تشخيصه لأوضاع الفيروس، صرح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية بأنه "أصبح ضعيفا ولكن ما زال موجودا والحماية والوقاية هدفا مهما لا بد من تحقيقه منعا للعدوى ".

يشار إلى أن قرار إلغاء القيود على دخول المصريين والأجانب إلى البلاد، كان اتخذ "بناء على دراسة الحالة الوبائية عالميا، علاوة على دراسة الوضع الوبائي في مصر".

المصدر: اليوم السابع