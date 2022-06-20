"سبوتنيك": الجيش الأمريكي ينقل أسلحة إلى سوريا والمسلحون الموالون له يحفرون نفقا إلى العراق

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية بارتفاع عدد الشاحنات التي أدخلها الجيش الأمريكي خلال الأيام الماضية إلى قواعده غير الشرعية بشمال شرق سوريا إلى 130، بعد قدوم قافلة جديدة تضم 30 شاحنة.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية بريف الحسكة قولها إن "الاحتلال الأمريكي أدخل 30 شاحنة محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية عبر معبر الوليد البري غير الشرعي مع العراق إلى قواعده غير الشرعية بمحافظتي الحسكة ودير الزور وذلك بعد أيام من إدخال قافلة مشابهة بالعدد والعدة".

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وأضافت أنه "مع القافلة الجديدة، يرتفع عدد الشاحنات الأمريكية التي أدخلها الجيش الأمريكي إلى سوريا خلال 4 أيام لـ 136 شاحنة وذلك بعد إدخال قافلة عسكرية ضخمة مكونة من عشرات الشاحنات تصل إلى 76 شاحنة، يوم الخميس الماضي 16 يونيو، والتي تعتبر من أضخم القوافل العسكرية إلى محافظة الحسكة قادمة من إقليم كّردستان العراق عبر معبر الوليد الحدودي غير الشرعي مع العراق".

ومن جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة في ريف الحسكة لـ"سبوتنيك" عن حفر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الموالية للجيش الأمريكي نفق يربط قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى العراقية بمناطق سيطرتهم في محافظة الحسكة السورية.

وأوضحت أن "قسد" تنقل عبر النفق الذي يبلغ طوله نحو 12 كلم، مقاتلين وأسلحة ومعدات عسكرية من العراق إلى سوريا، لافتين إلى أنه تم استخدام نحو 300 كتلة خرسانية في إنشاء النفق.

ولفتت إلى أن "قسد" أرسلت إلى سوريا مؤخرا عبر النفق أعدادا كبيرة من المقاتلين على خلفية إعلان تركيا عزمها إطلاق عملية عسكرية للسيطرة على مدينتي منبج وتل رفعت.

المصدر: "سبوتنيك"