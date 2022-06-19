اليمن.. احتجاجات ليلية على ارتفاع أسعار الوقود في عدن

شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن مساء يوم الأحد تظاهرات شعبية غاضبة، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود وانعدام الخدمات في المدينة.

وجاءت الاحتجاجات إثر إعلان مسؤول في شركة النفط الحكومية بعدن الأحد، إن الشركة قررت رفع أسعار البنزين التجاري بنسبة 14%، في مناطق سيطره الحكومة، وسط أزمة حادة في الوقود تشهدها عدن والمدن المجاورة منذ أيام.

ووفق المسؤول فإنه سيتم بموجب القرار، الذي بدأ سريانه الأحد، سيرتفع سعر جالون البنزين سعة 20 لترا في المحطات التجارية التابعة للقطاع الخاص إلى 25800 ريال (نحو 23 دولارا) من 22500 ريال.

وقال شهود عيان، إن مئات المحتجين الغاضبين أضرموا النيران في الإطارات التالفة وأغلقوا الشوارع الرئيسية في مديرية المنصورة بعدن، احتجاجا على تردي الخدمات وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود.

وتوعد المحتجون بالتصعيد حال عدم استجاية الحكومة لمطالبهم وضبط ما وصفوه بـ"عملية التلاعب" بأسعار المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعا كبيرا، وكذلك توفير الخدمات الأساسية في مقدمتها الكهرباء التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في ساعات الانقطاع.

كما طالب المحتجون بتوفير المشتقات النفطية وبالأسعار السابقة والعدول عن قرار رفع أسعارها "الغير مبرر"، والذي يفوق القدرة الشرائية للمواطنين وسائقي المركبات.

المصدر: RT + مواقع يمنية محلية